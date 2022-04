Ragip Xhaka: Vater von Granit Xhaka wurde verhaftet und gefoltert

„Ich schlief morgens um fünf zuhause in meinem Bett. Die Polizisten kletterten über die Mauern meines Elternhauses. Meine Mutter fragte, was sie wollen. ‚Ihren Sohn‘, antworteten sie und stürmten mein Zimmer. Ich erschrak fürchterlich, es war ein Schock fürs Leben. Man gab mir eine Sekunde Zeit, eine Hose und einen Pullover anzuziehen. Dann legte man mich in Handschellen, packte mich in den Kastenwagen und brachte mich ins Gefängnis“, schilderte Xhaka die tragischen Geschehnisse der Blick.