Mbappé-Verlängerung: Ist das noch der Fußball, den wir wollen? - Kommentar von Pit Gottschalk

Wir müssen uns nicht darüber aufregen, dass RB Leipzig mit dem Kleingeld aus dem Brausegeschäft alimentiert wird, wenn anderswo einem Torjäger eine Dreiviertelmilliarde in den Schlund geworfen wird. Profis haben schon immer Geld wie Heu verdient, aber nicht erst jetzt in Zeiten von Corona und mitten in einem europäischen Krieg übersteigt ein Deal dieser Größenordnung die Grenzen dessen, was man aushalten kann.