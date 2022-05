Vertrag unterschrieben! Erling Haaland schuftet in Marbella für Manchester City

Bevor Haaland am Wochenende zur norwegischen Nationalmannschaft reist, die am 2. Juni ihr erstes von vier Spielen in der Nations League (in Serbien) hat, wird er noch einmal im Marbella Football Center trainieren. Geschäftsführer Andrés Roldán zu SPORT1: „Erling war in den letzten Jahren immer mal wieder bei uns, vor allem wenn er verletzt war oder Urlaub hatte. Sein Vater hat in Marbella ein Haus. Er ist ein jederzeit willkommener Gast hier.“