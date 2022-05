Werder Bremen: Die magische Nacht von Lissabon 1992

Aus einem passablen Ergebnis wurde noch ein gefährliches (3:2) und so hofften am 5. November 1991 25.000 Zuschauer auf weitere Ferencvaros-Tore, doch es traf nur ein Bremer: Marco Bode (48.) per Kopf. Eine Minute später schied Uwe Harttgen mit Schlüsselbeinbruch aus, was die Bremer Freude merklich trübte. Immerhin blieben die angedrohten Ausschreitungen aus, ein Großaufgebot der Polizei hielt 1000 ungarische Hooligans in Schach.