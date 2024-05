Kurioser Abgang von Dinkci - Spielverderber für gleich zwei Klubs

Als Eren Dinkci in der 79. Minute ausgewechselt wurde, gab es Standing Ovations vom Publikum. Der Stürmer hatte den 1. FC Heidenheim zum Sieg (Endstand 4:1) über den 1. FC Köln geschossen und dessen Abstieg besiegelt . Der Doppeltorschütze (16., 22.) wird den Verein zwar im Sommer verlassen, lässt seine alte Wirkungsstätte aber zum Abschied von Europa träumen .

Denn: Heidenheim beendet die Saison auf dem achten Tabellenplatz und ist damit kommende Saison für die Conference League qualifiziert - vorausgesetzt, der 1. FC Kaiserslautern gewinnt nicht den DFB-Pokal. Im Finale warten die ungeschlagenen Leverkusener, in Heidenheim darf man also allmählich mit der Teilnahme am internationalen Geschäft planen.