Borussia Mönchengladbach - Polanski: "Mutig von Farke" - Eberl? "Solche Leute vermisst man immer"

Polanski: Ich will mich nicht selbst beurteilen, möchte einfach ehrlich zu mir und meiner Arbeit sein. Dazu gehört es, sehr direkt zu meinen Spielern zu sein. Ich will charakterstarke Spieler - und die Jungs zu solchen ausbilden. Sie sollen selbstständig Verantwortung übernehmen - auf und neben dem Platz. Ich war ein Spieler, der das Beste aus dem gemacht hat, was er konnte. Dazu gehört es, jeden Tag zu 100 Prozent als Profi zu leben. Ich hasse es, wenn Talent verschenkt wird. Als Trainer möchte ich klare Strukturen schaffen, aber nicht immer sagen, welcher Pass, wann gespielt werden muss. Die Jungs sollen bei mir mit Freude Fußball spielen. So, wie sie es können. Sie sind nicht zur U23 gekommen, weil sie in der Lotterie gewonnen haben, sondern, weil sie kicken können. Jeder soll seine Leistung bringen, aber die Gruppe muss im Vordergrund stehen.