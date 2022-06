Bundesliga: Manager Virkus muss Umbruch bei Borussia Mönchengladbach meistern

Satte zehn Verträge laufen im Sommer 2023 aus. Da in Mönchengladbach ohne das internationale Geschäft Geld in die Kassen gespült werden soll, muss zeitnah gehandelt werden. „Richtig ist, dass es Spieler gibt, bei denen wir ablösefreie Abgänge vermeiden möchten, und wir sind mit diesen Spielern in Gesprächen“, erklärte Manager Roland Virkus in der Sport Bild.