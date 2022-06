Umbruch beim FC Chelsea! So soll Thomas Tuchel jetzt ohne Rüdiger und Co. planen

In der abgelaufenen Spielzeit verloren die Engländer die beiden nationalen Pokal-Endspiele gegen den FC Liverpool, in der Champions League ereilte den Titelverteidiger das Aus im Viertelfinale gegen den späteren Champion Real Madrid. Zumindest konnten sich die Londoner als Tabellendritter in der Premier League wieder für die Königsklasse qualifizieren.