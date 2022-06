Finger weg vom Einwurf, FIFA! Kommentar zu IFAB-Idee, Einkicks einzuführen

Das war auch nicht nötig. Der Fußball ist in seinem Regelwerk so schlüssig und gleichzeitig so skurril, dass jede grundsätzliche Regeländerung den Charakter des Spiels verletzen würde. Zweifellos würde ein Fußballmatch ohne Abseits zu mehr Toren führen - aber dem Spiel auch den Charme nehmen, dass man in Jugendtagen einmal und dann für immer die Abseitsregel lernen muss. So ist‘s auch beim Einwurf: Der ist Bestandteil des Sports wie Abstoß und Anstoß.