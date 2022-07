Uwe Seeler gestorben - Nachruf zu HSV-Ikone "Uns Uwe"

1946 fängt Seeler in der Jugend beim HSV an, mit 16 bestreitet er 1953 sein erstes Seniorenspiel für den HSV, ein Jahr später debütiert er in der Nationalmannschaft, als bis heute Jüngster. Mehr als 1000 Tore kommen in seiner Karriere zusammen, 43 davon in 72 Länderspielen.