Regionalliga Bayern: Wacker Burghausen zerlegt die kleinen Bayern

Felix Bachschmid hatte in der 16. Minute für die überraschende Führung der Hausherren gesorgt. Zwar mussten sich die Münchner danach kurz schütteln, übernahmen aber schnell wieder das Kommando und hatten mehrmals die Chance zum Ausgleich. Die beste Möglichkeit hatte Désiré Sègbè in der 40. Minute. Aber der Mittelstürmer schob einen Foulelfmeter am Pfosten vorbei.