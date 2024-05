Champions League: Millionen-Regen für den BVB

Am Mittwochmorgen stieg der Aktienkurs des Vereins um fast 10 Prozent auf zeitweise 4,35 Euro, am Donnerstag fiel die Aktie dann wieder leicht auf 4,17 Euro (Stand: 16.30 Uhr). Zuletzt stand die BVB-Aktie am 14. September 2023 so hoch (4,18 Euro).