DAZN-Kommentator Christian Scherpe verstorben - Mit nur 24 Jahren

„Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen und Freunden, denen unser tiefstes Mitgefühl gilt“, heißt es in dem Statement.

Und weiter: „Christian trat im Alter von vier Jahren dem FC Adler bei, durchlief alle Jugendmannschaften und war in den letzten Jahren ein wichtiges Mitglied unserer Seniorenmannschaften.“ Zur Todesursache machte der Verein keine Angaben.

Auch DAZN postete am Donnerstagabend eine Todesnachricht in der Story des eigenen Instagram-Accounts, löschte diese aber kurze Zeit später wieder.

Scherpe gewann Kommentatoren-Casting

„Immer noch ein wenig surreal, wenn ich daran denke, dass ich vergangene Woche mein Debüt am Mikro für DAZN geben durfte“, schrieb Scherpe noch am 7. Januar via Twitter, nachdem er eine Woche zuvor beim spanischen LaLiga-Spiel zwischen Betis Sevilla und Athletic Bilbao seinen ersten Einsatz hatte.