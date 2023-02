Hoeneß: „DFB ist ein Amateurverband“ - Ex-Bayern-Präsident fordert Reformen

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat erneut Kritik am Deutschen Fußball-Bund (DFB) geübt - und den Verband gleichzeitig in die Pflicht genommen.

„Der DFB soll für den Amateur- und Jugendfußball zuständig sein. Aber die Nationalmannschaft, der professionelle Teil, muss ausgegliedert werden“, sagte Hoeneß als Gast des Talks Anstoß der Neuen Presse in Hannover. ( NEWS: Hoeneß warnt vor „Spiel ohne Grenzen“ )

Es müsse eine AG oder GmbH gegründet werden, "in deren Aufsichtsrat zwar die Leute des DFB sind - aber die können nicht darüber entscheiden, wer Bundestrainer oder Manager der Nationalmannschaft wird", so der 71-Jährige: "Das ist in der Vergangenheit schiefgelaufen, und das muss geändert werden."