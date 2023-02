Toller Einstand für BVB-Leihgabe - Hazard glänzt bei PSV-Debüt

Der 29-Jährige, der am Deadline Day auf Leihbasis vom BVB zur PSV Eindhoven gewechselt war, feierte im Eredivisie-Topspiel gegen Tabellenführer Feyenoord Rotterdam sein Debüt – und was für eines.

Hazard trifft bei Debüt für neuen Klub

So kam das Team von Arne Slot in der Schlussviertelstunde tatsächlich nochmal zurück und in Person von Alireza Jahanbakhsh zum Ausgleich. Der Iraner erzielte beide Treffer, das letzte in der fünften Minute der Nachspielzeit. PSV rutscht durch das Remis auf Rang vier ab, vier Punkte hinter Spitzenreiter Feyenoord.