Kauft sich die FIFA ein eigenes Stadion für 600 Millionen Euro?

Der Fußball-Weltverband FIFA will sich angeblich ein eigenes Stadion in Frankreich kaufen.

Dem Bericht zufolge soll es aber schon am 15. Februar ein Gespräch zwischen Infantino und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron gegeben haben. Es wäre dabei nicht zum ersten Mal um den möglichen Stadionkauf gegangen.

Das Stade de France ist in der Hand der französischen Regierung und wird derzeit von einem Konsortium bestehend aus den Bauunternehmen Vinci und Bouygues gemanagt. Dessen Vertrag mit dem Staat läuft aber im Sommer 2025 aus. Danach stünde das weite Rund, das 80.000 Zuschauer fasst, wieder zur Verfügung.

Hilft jetzt ausgerechnet Le Graet?

Was die FIFA mit einem eigenen Stadion will? Infantino soll vorschweben, dass in Frankreich unter anderem Show-Partien bzw. von der FIFA veranstaltete Freundschaftsspiele, aber auch Partien der reformierten Klub-WM stattfinden könnten.