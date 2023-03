Neuling Schade: DFB-Trikot "eine große Ehre"

Frankfurt am Main (SID) - Neuling Kevin Schade empfindet es als "große Ehre", für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Er dürfe das DFB-Trikot "seit der U18 tragen, es ist immer ein sehr geiles Gefühl", sagte der Profi des englischen Erstligisten FC Brentford dem kicker.

Schade steht für die Länderspiele am Samstag in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien erstmals im Kader der DFB-Auswahl. "Ich war früher als Kind eher Nationalmannschafts- als Vereinsfan", berichtete er: "Ich habe von meinem Opa immer Ballack- und Schweinsteiger-Trikots bekommen. Mit denen habe ich aber nie gespielt, weil sie viel zu groß waren. Mein Opa meinte, du wächst da rein."