Flutlicht an! Gefahr durch „Experimentierfeld Stadion“ - Porträt-Kolumne #55 Andreas Hüttl

Damals, als er am Ende seiner ersten echten Fansaison 1985 mit Hannover 96 in die 1. Bundesliga aufstieg. Andererseits, was nützt es einem, der sich just heftig verliebt, wenn die Kristallkugel für die Zukunft auch schwierige Phasen andeutet? Eben.

Die Justiz und das „Experimentierfeld Stadion“

Hüttl betont, es sei naiv zu glauben, gewisse Vorgehensweisen, die von der Polizei hinsichtlich Fans etabliert würden, verblieben in diesem Umfeld. „Es trifft am Ende nicht nur Fußballfans, sondern es kann jeden treffen.“ Man dürfe der Polizei nicht zu viele Instrumente an die Hand geben, um Menschen präventiv einzusperren, unterstreicht er, und verweist auf die Haft von Mitgliedern der „Letzten Generation“ in Bayern. „Es wird an Fußballfans ausprobiert, aber treffen tut es letztlich auch andere gesellschaftliche Protestformen.“ Und endet dort nicht …