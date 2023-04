Pyro-Fanmarsch der Bayer-Fans vor Viertelfinale

Große Euphorie in Leverkusen: Rund zwei Stunden vor dem Anpfiff im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League haben tausende Bayer-Anhänger ihre Stars vor dem Stadion bei der Busankunft empfangen.

Bei dem Spiel soll am Donnerstag der Grundstein für das erste europäische Halbfinale seit 2002 gelegt werden.

Der Fanklub „Nordkurve12″ hatte die Tage zuvor alle Bayer-Fans aufgerufen, sich ab 19 Uhr an der Bismarckstraße zu versammeln, um dem Mannschaftsbus einen gebührenden Empfang zu bereiten.

Bayer reagiert auf Fanmarsch

Am Geburtstag des ehemaligen Sport-Geschäftsführers Rudi Völler war die BayArena dann ausverkauft und die Stimmung knüpfte an die Szenen auf den Straßen an.