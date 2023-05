Fanprojekte: Nicht nur Gewaltprävention - Flutlicht an! Podcast-Kolumne mit Julia Zeyn

Fanszenen wurden zu lange zu oberflächlich behandelt

Sie beschäftigt sich wissenschaftlich mit Fanszenen, kommt über ihre Arbeit von einer neuen Seite mit den Fanprojekten in Kontakt, stellt die Frage: Was macht deren soziale Arbeit mit Fans?

Bei der KOS ist eines ihrer Steckenpferde der Wissenschaftstransfer: Wie kommt die Arbeit aus der Wissenschaft in die Praxis und wie fließen wiederum Erkenntnisse aus der Praxis in die nächste Runde der wissenschaftlichen Betrachtungen eines Praxisthemas? Über soziale Arbeit mit Fans hat Zeyn nun gemeinsam mit Sophia Gerschel und Titus Simon ein Lehrbuch für die Praxis geschrieben, das sich an eine fußballfan-interessierte Öffentlichkeit richtet.

Diese Aufgabe, reflektiert Zeyn, werde in der Öffentlichkeit durch negative Bilder von jungen Fußballanhänger*innen häufig reduziert auf eine Form der Gewaltprävention. Dabei sei die soziale Arbeit mit Fans noch mehr auf deren Lebenswelt bezogen, als es für diese Arbeit in anderen Bereichen bereits gilt, und zugleich thematisch unglaublich vielfältig.

Arbeit mit Fans ist vielfältig und tiefgründig

Als ein Stichwort nennt sie die vielen Angebote zur Erinnerungsarbeit. Längst ist die politische Arbeit mit Fans zum Aushängeschild dessen geworden, was sich in den Fanprojekten tut, sagt Zeyn.

Die Anforderungen an die Arbeit seien gestiegen, weil die Bedürfnisse der Fans sich verändert haben. Themen wie Antidiskriminierung, Vielfalt und Inklusion werden ganz intensiv verhandelt in den Szenen und gehören so auch in die Fanprojekte. Präventionsarbeit passiere so pädagogisch reflexiv: Indem man ändert, wie Themen behandelt werden, verändern sich die Verhältnisse. Zunächst im Fußball – und aus ihm heraus auch in der Gesellschaft.