Oranje-Legende: "Mein Herz ist zu 45 Prozent gestorben"

„Ich habe so viel Schaden erlitten, dass er nicht mehr repariert werden kann“, berichtete Overmars weiter: „Sie sehen, wie ich atme. Aber Sie sollten mich nicht bemitleiden. Ich bin ein glücklicher Mensch. Und ich würde lieber hier sterben, als nichts zu tun.“

Er habe sich in seiner Karriere als Fußballer diverse Verletzungen zugezogen, aber was er jetzt erlebe, sei damit nicht vergleichbar: „Ich muss mir meine Kräfte gut einteilen. Wenn es paar wichtige Punkte auf dem Tagesprogramm gibt, konzentriere ich mich auf diese. Und erhole mich am nächsten Tag.“