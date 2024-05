Bayern-Legende schlägt interessante Trainer-Lösung vor

Pfaff: „Flick könnte für ein Jahr übernehmen“

Der 70-Jährige schlägt einen Ex-Trainer als Übergangslösung vor. „ Hansi Flick, der aktuell ohne Job ist , könnte für ein Jahr übernehmen“, meint der Belgier, der zwischen 1982 und 1988 das Bayern-Tor hütete, in seiner Kolumne für die Münchner Abendzeitung .

„Der Vorteil an dieser Lösung wäre, dass sich Eberl in Ruhe nach einem Kandidaten umsehen könnte, der 2025 übernimmt“, meinte Pfaff weiter.

Für die Bayern hätte es aber einen großen Vorteil: „Auf der anderen Seite hätte man durch einen Übergang mit Flick Zeit, sich um eine Verpflichtung von Klopp zu bemühen “, so Pfaff, der 1987 zum Welttorhüter gewählt wurde.

Pfaff über den FC Bayern: „Der nächste Schuss muss sitzen“

Die Bayern stehen unter Druck, findet Pfaff, der mit dem Verein dreimal Deutscher Meister und zweimal Pokalsieger wurde: „Klar ist, dass der nächste Schuss bei den Bayern sitzen muss, denn die Saison ist bald zu Ende und dann sollte man wissen, mit welchem Trainer man in die neue Spielzeit geht.“

Xabi Alonso bleibt in Leverkusen, Sebastian Hoeneß in Stuttgart, Julian Nagelsmann beim DFB, Ralf Rangnick beim ÖFB und der ebenfalls gehandelte Roberto De Zerbi will offenbar beim Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion bleiben.