DFB-Team: Nationalspieler lenken sich beim Bowling ab

Die Mannschaft, begleitet von Sicherheitsleuten, wurde am Abend nach dem 3:3 im 1000. DFB-Länderspiel gegen die Ukraine in Bremen in offiziellen DFB-Minibussen und Taxis vorgefahren.

Am Freitag geht es in Warschau gegen Polen (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) , im letzten Spiel vor dem Sommerurlaub empfängt die DFB-Auswahl am kommenden Dienstag in Gelsenkirchen das Team aus Kolumbien.