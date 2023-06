Türkei: Stefan Kuntz vor Aus? Berichte über Plan mit Mesut Özil

Rückt Kuntz bei Türkei-Aus wieder in den DFB-Fokus?

In der EM-Quali liegt die Türkei als Tabellenführer der Gruppe D mit drei Punkten Vorsprung auf Armenien nach bisher vier Spielen auf Kurs. Kuntz ist aber schon länger umstritten in der Türkei, obwohl er von 18 Spielen bisher 12 gewonnen hat.

In Deutschland wurde der Name des Ex-Profis zuletzt auch einmal mehr als möglicher Bundestrainer ins Gespräch gebracht. Derzeit wird in den Medien über mehrere Kandidaten diskutiert, die eine Alternative zum schwer in die Kritik geratenen Amtsinhaber Hansi Flick darstellen könnten.