"Weiter geht's": Bayern richten vollen Fokus auf Real

Als der geschlagene FC Bayern am Samstagabend mit dem Bus die Heimreise nach München antrat, war das 1:3 (1:1) beim VfB Stuttgart schon kein Thema mehr. Mit Blick auf das immens wichtige Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League bei Real Madrid verschwende er "keine Sekunde mehr" an die Pleite im Liga-Topspiel bei den Schwaben, sagte Thomas Tuchel bestimmt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Niederlage, ergänzte der Bayern-Trainer, sei "schon wieder vergessen. Im Bus denken wir nur noch daran, was wir am Mittwoch brauchen und wie wir es am besten machen. Weiter geht's!" Auch Sportvorstand Max Eberl zeigte sich zuversichtlich, "dass wir das schnell abhaken. Der große Fokus gilt Bernabeu. Das Selbstvertrauen ist ungebrochen."

Schon vor dem Viertelfinale gegen Arsenal habe man trotz eines blamablen 2:3 zuvor in der Liga in Heidenheim gezeigt, so Eberl, "dass wir sehr, sehr schnell umschalten können. Die Jungs haben Qualität, das wird keine Auswirkung auf das Spiel am Mittwoch haben."

Kapitän Manuel Neuer sprach von einem "Finale für uns, das wir gewinnen wollen". Um sich den Traum vom Endspiel am 1. Juni in London zu erfüllen, müssen die Bayern bei den Königlichen nach dem 2:2 im Hinspiel siegen. Der FC Bayern, fügte der Keeper selbstbewusst an, sei "ganz klar in der Lage, dieses Spiel für uns zu entscheiden".

{ "placeholderType": "MREC" }

Allerdings plagen die Bayern neue Personalsorgen. Raphael Guerreiro musste schon nach 17 Minuten mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden, er humpelte auf Krücken aus dem Stadion und fällt wohl aus. Eric Dier erlitt eine Platzwunde am Kopf.

"Wir machen mehr Mediziner-Sitzungen als alles andere. Da geht es darum, wer wie lange spielen kann. Der kann 60 Minuten, der 30, der gar nicht, bei dem müssen wir abwarten, der kommt am Montag zurück. Das ist die Situation", sagte Tuchel geknickt: "Das ist ein roter Faden, der sich durch die Saison zieht - leider. Es ist wie verhext."