Saudi-Wirken immer irrer: Jetzt profitiert ein deutscher Kreisligist!

Denn der TuS Rumbach bekam am vergangenen Freitag einen neuen Trikotsatz von Mohammed Al Shalfan, dem saudischen Generalkonsul mit Sitz in Frankfurt, überreicht.

„Im ersten Moment dachte ich, mich will jemand veräppeln“

Die Idee eines möglichen Sponsorings entstand bei Andreas Langenberger, dem Trainer und Präsidenten des Vereins, während der WM in Katar aus der Not heraus. So schrieb Langenberger - ohne das Wissen der anderen Verantwortlichen - die Konsulate von Katar, den Vereinigten Emirate und eben Saudi-Arabien an. Wochenlang bekam er keine Antwort, ehe sich Al Shalfan Mitte April meldete. „Im ersten Moment dachte ich, mich will jemand veräppeln“, gab der Trainer zu.