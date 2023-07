Tödlicher Tragödie um Türkgücü-Talent: Youngster verliert Freund und verletzt sich schwer

Ein Nachwuchsspieler von Regionalligist Türkgücü München ist in einen Unfall mit tragischen Folgen verwickelt worden.

Wie der Verein bei Instagram bekannt gab, zog sich der 18 Jahre alte Leonard Wintermeyer schwere Verletzungen an den Beinen zu. Ein ebenfalls in den Unfall verwickelter Freund des Spielers kam am Unfallort ums Leben. Er war wie Wintermeyer 18 Jahre alt.