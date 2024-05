BVB-Final-Schiri fix! Als Vincic auf Sexparty festgenommen wurde

Am vergangenen Dienstag hatte sich der BVB für das Finale der Champions League qualifiziert , einen Tag später zog Real Madrid nach dem Last-Minute-Sieg gegen den FC Bayern nach. Nun steht mit Slavko Vincic der Schiedsrichter für das große Aufeinandertreffen fest. Der Referee hat einen dunklen Fleck in seinem Lebenslauf - für den er allerdings gar nichts konnte.

Es war im Mai 2020, als der heute 41-Jährige während einer so genannten Sex- und Drogenparty in Bosnien verhaftet wurde.„Nach einem Treffen mit einigen Geschäftspartnern gab es eine Einladung zu einer Party auf einer Ranch, der sind wir dann auch gefolgt. Was sich als großer Fehler herausstellte. Ich bedauere das sehr“, erzählt der Slowene in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Vecer.