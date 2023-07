U19-EM: DFB-Frauen stehen trotz Niederlage im Halbfinale

Erste Niederlage für die deutschen U19-Frauen! Das dritte Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Belgien hat die Mannschaft von Trainerin Kathrin Peter mit 1:3 (1:1) gegen die Niederlande verloren. Dennoch war Grund zur Freude da.

Deutschland geht in Führung

Zwar schloss die U19 die Gruppenphase hinter den Niederländerinnen auf Platz zwei ab und dennoch sicherte sie sich das Ticket für das Halbfinale. Dieses findet am kommenden Donnerstag statt und die Gegnerinnen kommen aus Spanien.

Die Peter-Mannschaft startete mit zwei Siegen im Rücken selbstbewusst in die Partie und ging in der 27. Minute durch Dilara Acikgöz in Führung. Eine Flanke von der Linksverteidigerin wurde abgefälscht und landete letztlich im gegnerischen Tor.