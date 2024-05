Premier League: Ex-Mainzer schafft unter Glasner Historisches

Es war ein Tor, das Jean-Philippe Matetas derzeitiges Selbstvertrauen nicht deutlicher zum Ausdruck hätte bringen können. Nach einem Steilpass von Chris Richards wackelte der Stürmer von Crystal Palace Manchester Uniteds Verteidiger Jonathan Evans mit einer simplen Körpertäuschung aus und versenkte den Ball wuchtig in den Maschen.

Für den Ex-Mainzer Mateta war das zwischenzeitliche 2:0 bei der 4:0-Gala gegen United bereits das zwölfte Saisontor. Doch erst seit der Übernahme von Trainer Oliver Glasner Ende Februar blüht der 26-Jährige bei den Südlondonern so richtig auf.

Mateta mit historischer Heimserie

Vor allem im Selhurst Park. Mit dem Treffer in der Vorwoche baute Mateta seine Torserie vor heimischem Publikum weiter aus: Der Franzose traf in jedem der vergangenen sechs Heimspiele - und damit in jedem Heimspiel unter Glasners Regie.