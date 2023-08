"Große Fresse alle!" Mario Basler rechnet mit deutschem Fußball ab

Frühzeitiges WM-Aus der DFB-Frauen keine Überraschung

Wohingegen das frühzeitige Ausscheiden der DFB-Frauen für ein weltweites Raunen gesorgt hat, zeigte sich Basler alles andere als überrascht: „Wenn wir ehrlich sind, große Erwartungen habe ich nicht in diese Mannschaft gesteckt. Wenn ich an das letzte Vorbereitungsspiel denke, das wir verloren haben ( gegen Sambia, Anm. d. Red. ), und ich dann sehe, wie dann teilweise die Spiele gelaufen sind.“

Der 54-Jährige habe „jetzt erfahren, es waren alleine im Betreuerstab und mit Verantwortlichen 70 Leute mit den DFB-Frauen in Australien. Ich glaube, die haben Urlaub gemacht auf DFB-Kosten. Also die 60, die dann weniger mit der Mannschaft zu tun haben. Für mich war das Ausscheiden keine große Überraschung.“

„Die Frauen versuchen, sich ein bisschen in den Vordergrund zu spielen“, sagte er. „Sie möchten mehr Geld haben, sie möchten ja auch vernünftig bezahlt werden. Da habe ich auch großes Verständnis, aber Entschuldigung: Wenn du dann in der Damen-Bundesliga spielst, hast du 800 Zuschauer oder wenn Bayern zu Hause spielt, dann haben sie 2000 Zuschauer.“

Basler prangert fehlende Kritikfähigkeit an

Einmal in Fahrt, redete sich Basler richtig in Rage, Anspruchsdenken und Wirklichkeit würden weit auseinanderklaffen: „Große Fresse alle, ob das die A-Nationalmannschaft ist, ob das die Damen sind, wir wollen Weltmeister werden. Ne, Leute, versucht erst mal wieder, vernünftig Fußball zu spielen.“

Basler zufolge würde es beim DFB bereits in der Jugendarbeit gehörig kranken: „Die Jungs, das beginnt schon bei der U16, U17, teilweise U15 schon, werden in ein Schema reingepresst. Die werden verhätschelt. Die machen Videoanalysen, die machen Blutanalysen, nur noch Analysen.“

Statt einfach nur Fußball zu spielen sei es eine „Vollkatastrophe, was da passiert im deutschen Fußball. Die Jungs müssen irgendetwas machen, was sie vielleicht gar nicht wollen. Sie verlieren die Lust und wenn ich dann die Super-Trainer sehe, die dann noch analysieren und was sie den Spielern beibringen und wie sie es den Spielern beibringen wollen, dann muss ich sagen, gute Nacht, deutscher Fußball.“

Ex-Profi wünscht sich Straßenfußballer-Mentalität

Basler will in seiner Analyse gar „katastrophale Zustände“ erkannt haben: „Man versucht mit aller Gewalt und aller Macht, das Wissenschaftliche den Spielern beizubringen. Ob die eine Banane um 6.11 Uhr essen müssen und einen schwarzen Tee um 6.12 Uhr dazu trinken dürfen. Presst sie nicht in irgendeine Schublade, in irgendein Schema.“