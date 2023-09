Bizzarer Streit um Lewandowski - seltsame Gerüchte als Rache-Aktion?

Bizarrer Streit um Robert Lewandowski: Dem Superstar des FC Barcelona wurde während der aktuellen Länderspielphase offenbar vorgeworfen, dem polnischen Fußballverband Geld zu schulden. Ein entsprechender Bericht aus Lewandowskis Heimatland sorgte am Samstag für Wirbel.

Die polnische Zeitung Meczyki hatte geschrieben, dass der Stürmer sein Nationalteam während der WM in Katar zu einem Abendessen in einem Restaurant von Star-Koch Salt Bae eingeladen, die Rechnung aber nicht beglichen habe. Stattdessen soll der ehemalige Angreifer die Kosten an den Verband (PZPN) weitergegeben haben.