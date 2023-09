FC Bayern: Ex-Boss Oliver Kahn kündigt großen Auftritt an

Um Oliver Kahn war es in den letzten Monaten nach seinem jähen Ende als Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern München ruhig geworden. Jetzt kündigte der 54-Jährige einen großen Auftritt an.

Am Donnerstag postete Kahn ein Foto bei Instagram, das ihn als Redner auf einem Podium zeigt. Das Bild stammt von der Münchner Start-up-Konferenz „Bits and Pretzels“ - und genau dort wird Kahn in diesem Jahr wieder sprechen.