Neymar-Ausraster bei CL-Debüt!

Neymar schießt Gegenspieler mit Ball ab

Neymar war bereits einige Minuten zuvor verärgert, als er gefoult worden war und eine kleine Rudelbildung ausgelöst hatte. Diesmal brannten dem ehemaligen PSG-Star die Sicherungen durch. Erst schubste er seinen Gegenspieler und schoss ihn, als er am Boden lag, absichtlich mit dem Ball ab. Der Schiedsrichter zeigte beiden Spielern die Gelbe Karte. Damit war Neymar noch gut bedient. In der 98. Minute versuchte er zudem noch, einen Elfmeter zu schinden,

Auch sportlich lief es für den Dribbelkünstler alles andere als gut. Sein Team verhinderte erst in der Nachspielzeit eine sensationelle Niederlage Toma Tabatadze hatte den krassen Underdog in der 51. Minute in Führung gebracht, Ali Al Bulayhi glich in der zehnten Minute der Nachspielzeit aus.