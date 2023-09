"Deshalb Tschüss, ne?": Klare Watzke-Reaktion auf Reporterfrage zu Nagelsmann

An die Jobgarantie für Terzic glaubt SPORT1 -Experte Stefan Effenberg nicht. „Eine Jobgarantie hat es noch nie gegeben - schon gar nicht in Dortmund. Diese Worte von Watzke nehme ich nicht für voll“, meinte Effenberg in seiner Kolumne bei t-online . Er ist sicher: „Je nach Entwicklung kann es schon sein, dass irgendwann der Name Julian Nagelsmann in Dortmund lauter ausgesprochen wird.“

Watzke: „Mehr als nur Testspiele“

Die anstehenden Auftritte der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan und Vizeweltmeister Frankreich sind für den DFB-Vizepräsidenten nach den jüngsten Rückschlägen auch ein Gradmesser für Fortschritte. „Es geht darum, vor der EURO 2024 langsam eine gute Stimmung in diesem Land zu erzeugen. Daher sind die beiden Spiele mehr als nur Testspiele. Es wäre ein guter Anfang, am Samstag zu gewinnen“, sagte Watzke vor den Begegnungen am Samstag (20.45 Uhr) in Wolfsburg mit Japan und am Dienstag (21.00 Uhr) in Dortmund mit Frankreich.