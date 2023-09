Nagelsmann als Bundestrainer vorgestellt - Völler nimmt wieder auf Tribüne Platz

Rudi Völler zieht sich nach der Verpflichtung von Bundestrainer Julian Nagelsmann aus der ersten Reihe zurück. Das bestätigte der DFB-Sportdirektor bei Nagelsmanns Präsentation am Freitag in Frankfurt.

Völler ergänzte: „Natürlich werde ich weiter nah an der Mannschaft sein, aber das war ich auch bei Hansi (Flick).“ Der war im September nach einem 1:4 gegen Japan entlassen worden.

Der 63-Jährige will Nagelsmann dennoch das Feld überlassen. „Eines ist klar, das ist mir wichtig, so habe ich es auch immer in Leverkusen gehandhabt“, sagte Völler: „Natürlich wird es Austausch geben, aber Julian ist der Bundestrainer, der die Entscheidungen trifft.“