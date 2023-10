Ballon d‘Or: Boot, Rennwagen, Luxus-Koffer - so kurios war die Show

Die Preisverleihung des Ballon d‘Or vermittelt Jahr für Jahr ein spezielles Ambiente, die Auszeichnung ging am Montagabend zum bereits achten Mal an Lionel Messi, für dessen fulminante vergangene Saison inklusive der Krönung der persönlichen Karriere zum Weltmeister.

Doch auch die Abendgestaltung der von der französischen Zeitung France Football verliehenen Trophäe war abermals ein Hingucker. So präsentierten die Verantwortlichen die Pokale bereits abseits des Théâtre du Châtelet in Paris.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Zuerst wurden die Trophäen per Boot und streng bewacht von Mitarbeitern der Pariser Polizeipräfektur per Schnellboot auf der Seine transportiert und per Videoschalten auf der Leinwand im Saal inzensiert.