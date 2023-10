Bester Keeper der Welt? Für Coman nicht Neuer

Über Umwege zur Weltspitze

In 180 Einsätzen für Lille konnte, der Schlussmann unter anderem durch 65 Spiele ohne Gegentreffer auf sich aufmerksam machen. Interesse hatte Maignan vor allem in Italien geweckt und wechselte schließlich für knapp 15 Millionen Euro zum AC Mailand, wo er die Nachfolge von Gianluigi Donnarumma antrat.

Gegensätzliche Schicksale in der Nationalmannschaft

In der Nationalmannschaft debütierte der 28 Jahre alte Torhüter im Jahr 2020 und ist seitdem Stammkraft im Tor von „Les Bleus“. Während also auch Nationaltrainer Didier Deschamps große Stücke auf den Schlussmann hält, kommt Coman in der Nationalmannschaft eine ungewöhnliche Rolle zu.