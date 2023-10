Comans ungewöhnliches Schicksal - Bayern-Star sorgt in Nationalmannschaft für Novum

Kingsley Coman hat mit dem Erreichen einer ungewöhnlichen Bestmarke in der französischen Nationalmannschaft Geschichte geschrieben. Denn der Flügelspieler des FC Bayern wurde beim 2:1-Sieg von Les Bleus gegen die Niederlande in der EM-Qualifikation ausgewechselt - wieder mal.

Wie die Daten-Plattform Stats Foot auf Twitter mitteilte, ist Coman der einzige Nationalspieler Frankreichs, der in seinen ersten 52 Länderspielen nicht einmal über die vollen 90 Minuten auf dem Platz gestanden hat.

Die Gründe für Comans Teilzeit-Job

Ein- oder ausgewechselt, das ist Comans Schicksal im Trikot des Vizeweltmeisters. Was ihm natürlich bewusst ist: „Ich habe noch kein ganzes Match für das französische Team gespielt“, hatte er vor dem Sieg über Oranje auf einer Pressekonferenz eingestanden.

Die Gründe für sein Dasein zwischen Platz und Ersatzbank liegen dabei auf der Hand. Zum einen musste der Bayern-Star in seiner Karriere schon des häufigeren mit schweren Verletzungen kämpfen. Zum anderen ist die Konkurrenz bei der wohl am breitesten aufgestellten Nationalmannschaft der Welt - gerade in der Offensive - äußerst hoch.