Ligue 1: Was ist los bei Mega-Star Kylian Mbappe?

Die (Nicht)-Leistung von Paris Saint-Germain im Champions League Spiel gegen Newcastle war nur die Spitze des Eisbergs an Problemen bei Superstürmer Kylian Mbappé .

Der einstige Held ist aktuell völlig außer Form, das 3.1 gegen Stade Rennes am vergangenen 8. Spieltag markierte schon die vierte Partie in Serie, bei der Mbappé kein Tor erzielen konnte.

Mit Rückenwind reiste der Ausnahmekönner nicht zur Nationalmannschaft, die am Freitag im Kracher der EM-Qualifikation auf die Niederlande trifft (20.45 Uhr im LIVETICKER) .

Mbappé steckt bei PSG in der Tor-Krise

Eine komplett ungewohnte Situation für den Stürmer, der bereits in jungen Jahren eine Ära prägte und der beste Torschütze der Geschichte von PSG ist.

Auf der Suche nach sich selbst: Mbappé in Problemen?

Auf der Suche nach sich selbst: Mbappé in Problemen?

Und obwohl seine Leistung gegen Rennes deutlich verbessert war (er hätte bei besserer Verwertung seiner Sturmkollegen auch zwei Vorlagen verbuchen können), war es nicht der Mbappé, der er sein will

Woran liegt es?

Leichtere Probleme am Knie können zwar Ursachen für die schlechte Form sein, sie aber keineswegs vollkommen erklären.

Trotzdem ist aktuell nicht alles schlecht: Seine große Qualität, die tiefen Läufe in die Spitze, kann er immer noch ins Spiel der Pariser einbringen. Nur die Genauigkeit in den Abschlüssen fehlt gerade. So konnte Rennes-Keeper Steve Mandanda die Versuche Mbappés oft leicht entschärfen