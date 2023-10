EM-Qualifikation: Sabitzer feiert "Legende" nach Turbo-Platzverweis

Guido Burgstaller hat ein kurioses Comeback in der Nationalmannschaft Österreichs gegeben . Am Ende bitter, aber erfolgreich - und Anlass für Marcel Sabitzer, den Rückkehrer als „Legende!!!“ zu feiern.

Der Ex-Bayern-Spieler teilte in seiner Instagram-Story ein Foto des verschmitzt lächelnden Burgstaller und verlinkte seinen Teamkollegen . Was war zuvor passiert?

Beim EM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan kam Burgstaller in der 82. Minute für Sasa Kalajdzic in die Partie. Der bullige Stürmer sollte mithelfen, die 1:0-Führung, durch die Österreich das EM-Ticket gelöst hat, über die Zeit zu retten.