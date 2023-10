Matthäus kritisiert USA-Reise: "Spielern keinen Gefallen getan"

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat sich der Kritik an der USA-Reise des DFB-Teams angeschlossen. „Wenn ich im kommenden Jahr eine Europameisterschaft in Deutschland habe, spiele ich doch in deutschen Stadien und nicht am anderen Ende der Welt“, schrieb der 62-Jährige in seiner Sky-Kolumne: „Wer diese Reise und diese Ansetzungen geplant hat, hat den Spielern und den Bundesligavereinen keinen Gefallen getan.“