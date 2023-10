Nagelsmann zurück im Hamsterrad: "Ich freue mich extrem"

Julian Nagelsmann steigt gerne wieder ins Hamsterrad. Der "Zwangsurlaub" nach der Entlassung bei Bayern München habe durchaus gutgetan, versicherte der neue Bundestrainer zwar zum Auftakt der elftägigen Amerika-Reise mit der deutschen Nationalmannschaft. Aber wieder in sportlicher Verantwortung zu stehen - das sei auch schön.

"Ich freue mich extrem, wieder mit einer Mannschaft zu arbeiten", sagte der 36-Jährige. "Ich in diesem Rad, seit ich 14 bin, diese Situation der vergangenen Monate hatte ich eigentlich noch nie." Nun ist er zurück, und dies unter ziemlich hohem Druck: Im höchsten Amt des deutschen Fußball-Staates muss er in nur acht Monaten eine Einheit schmieden, die bei der Heim-EM die ganze Nation mitreißt. Er hat also keine Zeit zu verlieren.