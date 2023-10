DFB-Team: Eine Art Robben für Deutschland

Im Schatten entwickelt es sich manchmal so gut, dass der Schritt ins ganz große Rampenlicht dann umso greller daherkommt.

Dabei ist Führich am gegenwärtigen Höhenflug des Überraschungszweiten der Bundesliga kaum wesentlich weniger beteiligt als VfB-Toptorjäger Serhou Guirassy .

DFB-Team: Führich macht‘s wie Robben

Seine Spezialität? Von den linken Seiten mit Tempo nach innen ziehen, um mit rechts den Abschluss zu suchen. Der spiegelverkehrte Arjen Robben sozusagen, der beim einst FC Bayern von der anderen Seite in unnachahmlicher Manier das Gleiche tat.

„Es wird uns gut tun, neue Gesichter im Training zu haben, die ein Leuchten in den Augen haben, wenn sie ein Länderspiel bekommen“, meint Bundestrainer Nagelsmann nun über Führich und dürfte dabei auch an dessen schnelle Haken sowie den präzisen wie harten Abschluss denken.

Dabei reifte der seit der Sommerpause so durchstartende Allrounder, der bei seiner Nominierung auch davon profitierte, dass FC-Bayern -Star Serge Gnabry (Unterarmbruch) verletzt ausfällt, erst vor drei Jahren zum Bundesliga-Spieler.

Gläubiger Christ, Familienmensch - und kein Lautsprecher

Gleichwohl hatte der 1,81 Meter große und 70 Kilo schwere Führich, der einst auch unter dem heutigen BVB-II-Coach Mike Tullberg in der Regionalliga West zum Stammspieler wurde, vor seinem Wechsel nach Stuttgart in der Zweitliga-Saison 2020/21 beim SC Paderborn (damals unter Coach Steffen Baumgart) bereits angedeutet, welch großes Potenzial in ihm schlummert.