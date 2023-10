Topscorer und Blitz-Hattrick: Ex-Bayern-Talent am Wendepunkt?

Einst galt er als eines der größten Bayern-Talente, debütierte unter Hansi Flick sogar in der Bundesliga. Doch seit Januar kickt er in der Provinz bei Drittligist SC Verl. Oliver Batista Meiers Karriere verlief nicht ganz nach Plan, doch nun scheint sich das Blatt zu wenden.

Beim 5:0-Erfolg über Rot-Weiss Essen am vergangenen Samstag erwischte der Deutsch-Brasilianer einen Sahnetag und unterstrich, dass er endlich im Profigeschäft angekommen ist. Mit einem Hattrick in nur 14 Minuten schrieb sich Batista Meier als siebtschnellster Spieler in die Geschichtsbücher der 3. Liga ein und legte auch noch den Treffer zur 1:0-Führung sehenswert auf.

Wenig überraschend kürten die Fans den 22-Jährigen bei liga3-online zum Mann des 10. Spieltags. Im Interview mit dem Portal äußerte sich Batista Meier erfreut über diese Auszeichnung: „Erstmal erfüllt es mich mit Stolz. Ein Fan-Voting ist immer etwas Besonderes. Die Anhänger anderer Vereine honorieren gute Leistungen – auch beim Gegner.“

Ex-Bayern-Talent führt Topscorer-Liste an

Der vielseitig einsetzbare Offensivspieler befindet sich derzeit in blendender Verfassung, steht nach zehn Einsätzen als Topscorer der 3. Liga bei sieben Toren und vier Assists. Eine Erfolgsgeschichte, die er unter anderem auf SC-Trainer Alexander Ende zurückführt.

„Er vertraut mir, gibt mir Selbstvertrauen und ermutigt mich, auch Dinge im Eins-gegen-Eins zu probieren“, erklärte Batista Meier und lobte ebenfalls den Zusammenhalt in Verl: „Es macht richtig viel Spaß, mit diesem Team zu trainieren und zu spielen.“

Allerdings hätte die Zeit in Verl für den Leihspieler von Dynamo Dresden im Sommer beinahe schon beendet sein können. In nur acht Rückrundeneinsätzen konnte Batista Meier dem Spiel so gut wie gar nicht seinen Stempel aufdrücken (1 Tor, 1 Vorlage) und versauerte schließlich auf der Ersatzbank.

Nach seinem Hattrick gegen Essen feierte Oliver Batista Meier mit den Fans

Zweifel nach schwierigem Beginn in Verl

Das führte zu Zweifeln und Gedankenspielen bei dem quirligen Profi: „Natürlich überlegst du nach einer durchwachsenen Phase: War der Schritt jetzt richtig? Woran muss ich arbeiten? Warum habe ich nicht mehr gespielt? Was erwarten Verein und Trainer?“

In der Konsequenz habe man diese Themen besprochen und sei zu dem Schluss gekommen, dass man so nicht auseinander gehen könne, wie Batista Meier schilderte: „Ich bin am Ende natürlich froh, dass es jetzt gerade gut läuft. So kann es gerne noch einige Zeit weitergehen.“

Gut, im Grunde genommen mehr als gut, hatte Batista Meiers Zeit am NLZ des FC Bayern begonnen. Nachdem die Münchner 2016 stolze 500.000 Euro für den damals 15-Jährigen an dessen Heimatverein Kaiserslautern überwiesen hatten, etablierte sich dieser in Windeseile als eine feste Größe in den Nachwuchsteams des Vereins.

Fritz-Walter-Medaille für gehyptes Top-Talent

Parallel dazu durchlief er die Auswahlmannschaften des DFB und wurde 2018 wurde in der U17-Altersklasse mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet. Als Belohnung durfte das junge Bayern-Talent später bei den Profis des Rekordmeisters mittrainieren.

„Er ist ein feiner Fußballer mit viel Geschwindigkeit und einem super Dribbling. Unser Ziel ist es, ihn jetzt weiterzuentwickeln“, lobte der damalige Sportdirektor Hasan Salihamidzic, als 2018 der Vertrag des Teenies verlängert wurde. „Bayern bindet Mega-Talent“ war daraufhin bundesweit in den Medien zu lesen.

Zu diesem Zeitpunkt galt Batista Meier als eines der Top-Talente und wurde vom englischen Guardian als einer der Top-60-Spieler des Jahrgangs 2001 bewertet. Auch bei den Bayern war er geschätzt, kam jedoch in der Saison 2019/20 nur in der Drittliga-Reserve zum Einsatz.

Verpasster Durchbruch nach Drittliga-Meisterschaft

Dort trug er mit vier Toren und einem Assist in 18 Einsätzen zur Meisterschaft bei - neben heutigen etablierten Profis wie Josip Stanisic, Angelo Stiller oder Jamal Musiala.

In der nächsten Saison (2020/21) sollte mit einer Leihe zum niederländischen Erstligisten SC Heerenveen der nächste Schritt folgen, der jedoch nicht vollständig gelang. Der damals 19-Jährige kehrte nach 15 Einsätzen und drei Torbeteiligungen nach München zurück, wo er unter Hansi Flick zwar sein Bundesliga-Debüt feierte, aber sonst nur für die 2021 abgestiegene 2. Mannschaft in der Regionalliga spielte.

In der Reserve des FC Bayern war Oliver Batista Meier ein Schlüsselspieler

In Dresden auf dem Abstellgleis

Im Januar 2022 wechselte Batista Meier dann für eine Ablöse von 300.000 Euro zu Zweitligist Dynamo Dresden, nachdem er die Regionalliga mit 20 Scorerpunkten in 24 Einsätzen mühelos dominiert hatte. Doch auch bei Dresden blieb der erhoffte Effekt des „deutsch-brasilianischen Straßenfußballers“, wie er sich einst selbst beschrieb, aus.

Dynamo stieg ab, und Batista Meier ging mit dem Team in die 3. Liga, wo er unter dem neuen Trainer Markus Anfang immer weniger zum Zug kam. „Oli ist ein sehr großes Talent. Aber er muss mal schauen, dass er aus dem Talentstatus herauskommt und sich durchsetzt“, kritisierte Anfang seinen Schützling.

Nach mageren 41 Einsatzminuten in der Hinrunde wurde Batista Meier zu Beginn des aktuellen Jahres an den SC Verl verliehen. „Als sich die Möglichkeit mit Verl aufgetan hat, war mir schnell klar: Das will ich machen. Attraktiver Fußball, etwas weniger Rummel und ein sehr familiäres Umfeld“, blickte Batista Meier auf diesen Schritt zurück.

Mit starken Leistungen zurück in die 2. Liga?

Etwa neun Monate später ist er in derselben Liga, in der er 2020 mit den Bayern-Amateuren noch Meister geworden war, der Topscorer. Nach seinen jüngsten Glanzleistungen scheint der Knoten geplatzt zu sein, und die Karriere des Pfälzers könnte an einem Wendepunkt angelangt sein.