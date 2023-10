"Wird nichts daran ändern, ..." - England-Star reagiert auf Buhrufe

Nun hat er sich zu der anhaltenden Kritik geäußert. „Es ist nicht schön, wenn die eigenen Fans buhen. Wenn die Leute buhen wollen, wenn ich in einem anderen Land spiele, ist das in Ordnung“ sagte Henderson.

Man könne zwar seine Meinung über den Wechsel haben, aber er habe in der Vergangenheit über seine Gründe für den Wechsel gesprochen, ob die Leute ihm glauben oder nicht, könnten sie frei entscheiden.

England-Star Jordan Henderson von eigenen Fans ausgebuht! So reagiert Southgate

„Aber es wird nichts daran ändern, wer ich bin und was ich für dieses Team und für mein Land tue. Ich gebe absolut alles, jedes Mal“ führte der Ex-Liverpool-Star an.