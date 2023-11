1860 München blamiert sich im Pokal - Löwen-Fans laufen Sturm

„Mir fehlen die Worte. Was wir gespielt haben, ist nicht zu erklären“, sagte Mittelfeldspieler Marlon Frey nach der Partie: „Wir müssen uns schon ein wenig schämen.“

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Und das schien sich tatsächlich auszuzahlen: In der 82. Minute stieg Pipinsrieds Aleksandar Kovacevic seinem Gegenspieler Phillipp Steinhart im Strafraum auf den Fuß, es gab Elfmeter.

Löwen-Fans wüten und fordern Trainer-Rauswurf

1860-Stürmer Albion Vrenezi trat an - und jagte das Leder an die Unterkante der Latte (83.). Von dort sprang der Ball in die Arme von Keeper Maximilian Retzer. Wenige Minuten später war das Spiel vorbei - und die Fans nahmen das Ausscheiden als Anlass, über die Löwen zu spotten.