EM-Kader: Goretzka-Entscheidung gefallen!

Seit Montag werden Teile des EM-Kaders häppchenweise auf kreative Art und Weise bekanntgegeben. Am Donnerstag (13.00 Uhr) folgt in Berlin die Verkündung des gesamten Aufgebots.

Nagelsmann verschmäht Goretzka

Auch bei Goretzka zeigte die Formkurve in den vergangenen Wochen nach oben, beim entscheidenden Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid (1:2) saß er jedoch über die komplette Spielzeit auf der Bank.

Nach dem Sieg gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Wochenende hatte sich Goretzka noch optimistisch gezeigt, was eine EM-Nominierung angeht: „Ich habe in den letzten Monaten alles in meiner Macht Stehende versucht, um mich von meiner besten Seite zu zeigen. Das ist mein ganz großes Ziel, mein Traum, eine Heim-EM zu spielen“, stellte er klar.