"F**k Ancelotti!" Brasilien-Legende Romario pestet gegen Real-Trainer

Brasiliens Legende und Weltmeister von 1994, Romário, der insgesamt 55 Tore in 71 Länderspielen erzielte, hat sich klar gegen den noch aktiven Coach von Real Madrid als neuen Nationaltrainer ausgesprochen.

Dabei wählte der 57-Jährige, der mittlerweile Mitglied des brasilianischen Bundessenats ist, beim Interview mit der brasilianischen Tageszeitung O Globo eine nahezu diffamierende Wortwahl: „F**k Ancelotti. Ich will Diniz behalten.“

Romário: „Diniz war eine gute Wahl“

Was für den aktuellen Interimscoach sprechen würde, der seit seinem Amtsantritt zwar zwei Siege und ein Unentschieden in der südamerikanischen WM-Qualifikation holte, aber auch eine bittere 0:2-Auswärtspleite in Uruguay hinnehmen musste?