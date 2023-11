Nach Bayern-Aus und Saudi-Trip: Kahn kündigt nächste Reise an

Nach dem umstrittenen Saudi-Arabien-Trip im Spätsommer teilte Kahn am Samstag per X seine neuen Reisepläne mit – diese nehmen erneut den asiatischen Raum ins Blickfeld. Das Reiseziel soll der 102. der FIFA-Weltrangliste werden: Indien.

Kahn mit Bayern-Abschiedsspiel in Indien

Nun also die Rückkehr! „Nächste Woche werde ich in dieses atemberaubende Land zurückkehren, in seine reiche Kultur eintauchen, Fußballbegeisterte treffen und mehr über die Entwicklung des Fußballs in Indien erfahren.“